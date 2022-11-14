



NASA устанавливает новое покрытие для запуска миссии Artemis I на Луну

NASA подтверждает, что планы по запуску миссии Artemis I Moon остаются неизменными.



Лунная ракета должна быть запущена в течение двухчасового стартового окна, которое открывается в 1:04 утра по восточному времени в среду, 16 ноября.

Обратный отсчет запуска начнется в 1:24 в понедельник, 14 ноября, сообщает NASA.



Artemis I – первое комплексное летное испытание ракеты NASA Space Launch System, космического корабля Orion без экипажа и наземных систем в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.



Эта миссия проложит путь к испытательному полету с экипажем и предстоящему исследованию Луны людьми в пределах Artemis