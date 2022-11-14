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NASA устанавливает новое покрытие для запуска миссии Artemis I на Луну
14.11.2022 13:54 Наталья Богинская

NASA устанавливает новое покрытие для запуска миссии Artemis I на Луну

NASA подтверждает, что планы по запуску миссии Artemis I Moon остаются неизменными. 

Лунная ракета должна быть запущена в течение двухчасового стартового окна, которое открывается в 1:04 утра по восточному времени в среду, 16 ноября.
Обратный отсчет запуска начнется в 1:24 в понедельник, 14 ноября, сообщает NASA.

Artemis I – первое комплексное летное испытание ракеты NASA Space Launch System, космического корабля Orion без экипажа и наземных систем в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. 

Эта миссия проложит путь к испытательному полету с экипажем и предстоящему исследованию Луны людьми в пределах Artemis

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