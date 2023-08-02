



Найдены останки, которые могут принадлежать самому тяжелому животному в истории

Международная группа палеонтологов обнаружила на юге Перу окаменевшие останки кита, являющегося претендентом на звание самого тяжелого животного, когда-либо существовавшего на Земле.



Об этом пишет The Guardian.



Исследователи обнаружили остатки давно вымершего кита в скале в пустыне Ика на юге Перу. Взрослые киты, жившие на Земле 40 миллионов лет назад, могли весить сотни тонн.



До сих пор синий кит считался рекордсменом среди животных с самым большим размером тела. Огромный скелет синего кита Hope, хранящийся в Музее естественной истории в Лондоне, имеет длину более 25 метров и весит 4,5 тонны.



Однако, недавно обнаруженный кит (Perucetus colossus), несмотря на меньшую длину - 20 метров, может иметь скелет в два-три раза тяжелее скелета 25-метрового синего кита из-за его более плотных костей.



По оценкам исследователей, масса его тела могла составлять от 85 до 340 тонн.



Палеонтологи пришли к такому выводу после сравнения 13 позвонков, четырех ребер и одной бедренной кости Perucetus colossus с костями близких родственников кита.



Помимо огромных размеров у Perucetus colossus были передние конечности для хождения по морскому дну и маленькие рудиментарные задние конечности.



