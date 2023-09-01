



Кофе делает бетон прочнее

Австралийские ученые провели ряд исследований и пришли к интересному выводу – кофе может придать бетону большую прочность.



Таким образом, группа ученых разработала инновационный вид бетона, который обладает на 30% большей прочностью по сравнению с обычным. Этот результат достигнут путем замены 15% обычного песка в смеси на специально обработанную кофейную гущу, подвергнутую высокой температуре.



Как известно, в Австралии ежегодно накапливается около 75 тысяч тонн кофейных отходов. Ученые решили задействовать этот ресурс для производства строительного материала, частично заменяя им обычный песок. Это также способствует заботе о окружающей среде.



Суть процесса, известного как пиролиз, заключается в том, что кофейные отходы подвергаются нагреванию до температуры около 350°C. Согласно мнению ученых, этот метод требует меньше энергии, так как производство данного строительного биоматериала не требует таких высоких температур, какие необходимы для пиролиза других материалов, передает "Голос Америки".