



Израильский стартап делает экологически чистый белок из плодовых мушек

По мнению израильского стартапа Flying Spark плодовые мушки могут стать решением для более сбалансированной диеты и устойчивого будущего в сельском хозяйстве. Компания из Реховота, основанная в 2015 году, производит здоровые натуральные альтернативы белку, используя свой фирменный ингредиент – личинку плодовой мухи.



“Для человека самое лучшее – это белок животного происхождения", – говорит NoCamels Эран Гронич, основатель Flying Spark. “А пищевая ценность плодовой мушки – лучшая в своем классе”.



Компания даже разводит собственных плодовых мух, чтобы производить протеиновый порошок без холестерина, который, по ее словам, имеет высокое содержание пищевых волокон и низкий гликемический индекс. Его можно использовать в широком спектре пищевых продуктов для людей, домашних животных и морских обитателей. Он может повысить уровень кальция в смузи, сделать обед собаки более питательным и даже улучшить вкус еды для рыбки.



“Он содержит незаменимые аминокислоты, минералы, железо, кальций, магний, витамины и полезные жирные кислоты”, – говорит Гронич. “Это действительно лучший белок, который вы можете получить, поскольку порошок не имеет ни запаха, ни вкуса, его можно добавлять в любой продукт. И это даже кошерно”.



Компания также извлекает масло из личинок и упаковывает его в средства по уходу за кожей и против старения. Масло богато кислотами Омега-7 и Омега-9, которые, по мнению некоторых, могут обеспечить увлажнение кожи.



Flying Spark привлекла около 15 миллионов долларов от своего основного инвестора Thai Union Group , ведущего производителя морепродуктов, и других частных инвесторов. Европейский Союз также профинансировал компанию на сумму 50 000 евро.





