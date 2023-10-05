



Израильский препарат из ананаса лечит тяжелые ожоги американских солдат

Израильская фирма MediWound объявила, что Министерство обороны США одобрило выделение 6,5 млн долларов на разработку своего продукта NexoBrid, созданного на основе ананасов, для лечения солдат, пострадавших от ожогов.



Сообщается, что бюджет будет способствовать разработке новой термостабильной рецептуры NexoBrid, представляющей нехирургическое решение первой линии для лечения тяжелых ожоговых травм. То есть продукт будет доступен для немедленной помощи раненым бойцам с ожогами, непосредственно на передовой.



Израильская компания считается одной из лидирующих в мире в области ферментной терапии нового поколения, ориентированной на нехирургическое восстановление тканей. NexoBrid, в частности, представляет собой биологический продукт для местного применения, который ферментативно удаляет нежизнеспособные обожженные ткани или струпья.



Обогащенный бромелайном, ферментом, содержащимся в стебле и соке ананаса, который помогает бороться с болью и отеками, он применяется в первые часы после травмы у пациентов с глубокими термическими ожогами, не повреждая ткани.



Помимо США, этот продукт MediWound уже поступил в десятки стран, включая Японию и несколько стран Европейского Союза.