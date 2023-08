Израильские археологи нашли самые древние ворота на Святой Земле

5500-летние городские ворота были обнаружены во время раскопок, проведенных недалеко от Кирьят-Гата на юге Израиля. Археологи утверждают, что это “самые древние ворота, когда-либо обнаруженные в Израиле”. Ворота и часть системы укреплений были обнаружены в Тель-Эрани перед прокладкой водопровода компанией "Мекорот". Находка относится к раннему бронзовому веку, около 3300 года до н.э. и отражает начало урбанизации на Земле Израиля и Южном Леванте.



Около 1,5 метров ворот остались нетронутыми. Остатки включают проход, построенный из крупных камней, ведущий в древний город. Ворота окружены двумя каменными башнями с рядами сырцовых кирпичей между ними. Ворота пристроены к городским стенам, обнаруженным при более ранних раскопках.



После раскопок ворота были засыпаны, чтобы защитить их от эрозии. Запланированный водопровод был перенесен, чтобы сохранить ворота.



“Вполне вероятно, что все, кто хотел войти в город, должны были пройти через эти впечатляющие ворота. Ворота не только защищали поселение, но и давали понять, что вы въезжаете в сильное поселение, хорошо организованное в политическом, социальном и экономическом отношении. Это было посланием окружающему миру”, – объясняют археологи Управления древностей Израиля. ”Город был частью большой и важной системы поселений в юго-западной части страны в этот период. В ее рамках мы можем выявить первые признаки процесса урбанизации, включая планировку поселений, социальную стратификацию и общественное строительство. Недавно обнаруженные ворота – важное открытие, которое влияет на датировку начала процесса урбанизации в стране”.



