



Иран расширит свои противолодочные возможности с помощью дронов-торпедоносцев

В минувшие выходные иранские СМИ освещали использование беспилотников в боевых действиях на море.



В статье Fars News рассказывается о новых возможностях Ирана, но говорится, что командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани обсуждал использование противокорабельных беспилотников для военных операций. Иран утверждает, что может использовать эти беспилотники на расстоянии до 1000 километров от оператора.



Иран заявляет, что использует оружие, известное как торпеда Mark 46, которую можно установить на беспилотник. В статье утверждается, что беспилотник может нести несколько типов торпед. Неясно, может ли он нести более одного заряда одновременно.



Иранский беспилотник Karrar был замечен с чем-то вроде торпеды Mark 46 на снимках, сделанных еще в апреле. Беспилотник HESA Karrar производится Иранской авиастроительной промышленной компанией с 2010 года. Сама HESA основана на заводе, существовавшем до иранской революции, который был построен американской компанией Textron для производства вертолетов Bell в Иране до революции.



Иран, по-видимому, создал свой беспилотник Karrar на базе американского беспилотника Beechcraft Streaker. Заявления Ирана об использовании торпеды Mark 46 также являются попыткой разработать противолодочную торпеду на базе американской Mark 46.



Иран утверждает, что является одной из немногих стран, которые теперь могут поражать подводные лодки с помощью дронов-торпедоносцев. Неясно, действительно ли это работает, или это просто одно из типичных решений Ирана, чтобы похвастаться новыми возможностями. Торпеда Mark 46 существует с 1960-х годов. Важно не то, эффективны ли беспилотник и торпеда, а то, что Иран хочет расширить свои противолодочные возможности.

