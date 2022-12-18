



Иран планирует запустить в космос два спутника в ближайшие месяцы

Министр телекоммуникаций Ирана Исса Зарепур объявил, что Исламская Республика планирует запустить как минимум два спутника в космос в ближайшие три месяца.



Об этом сообщает Times of Israel.



"До конца этого года в космос будут запущены как минимум два спутника", - заявил Зарепур, имея в виду конец иранского года, который наступит 20 марта 2023 года.



На Западе опасаются, что запуски иранских спутников будут тестировать технологии, подобные тем, которые используются в баллистических ракетах, способных нести ядерную боеголовку.