



Индекс планетарного здоровья: Экологичные продукты снижают смертность на Земле

Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана Гарвардского университета, обнаружило связь между выбором диеты, продолжительностью жизни и благополучием планеты. Исследование, представленное на конференции NUTRITION 2023 в Бостоне, показало что люди, выбирающие “дружественные для планеты” продукты, могут снизить риск смерти на 25% в течение 30-летнего периода.



Полезные экологически чистые продукты включают в себя цельные зерна (например, пшеницу и рис), фрукты, овощи, орехи и ненасыщенные масла – более полезные жиры, которые часто содержатся в таких продуктах, как оливки и некоторые виды рыбы. Напротив, показано, что красное и переработанное мясо менее полезно как для личного здоровья, так и для окружающей среды.



Чтобы помочь понять и количественно оценить влияние этого диетического выбора на здоровье и окружающую среду, исследователи представили индекс диеты планетарного здоровья PHDI.



“PHDI объединяет последние научные данные о том, как различные продукты питания влияют на наше здоровье и нашу планету”, – объясняет концепцию аспирант Гарварда Лин Буй.



Эта система оценки PHDI касается не только индивидуального благополучия. Она оценивает более широкие последствия нашего выбора продуктов питания. Индекс учитывает такие факторы, как количество воды, потребляемой при производстве продуктов питания, количество необходимой земли, загрязнение источников воды из-за стока удобрений и газы, выделяемые при производстве продуктов питания, которые способствуют глобальному потеплению.



С помощью этого нового инструмента исследовательская группа проанализировала данные более 100 000 участников из США за период с 1986 по 2018 год. Данные дали убедительные результаты: у людей с более высокими баллами PHDI риск смерти от таких заболеваний, как рак или сердечные заболевания, снизился на 15%, от болезней, влияющих на мозг, называемых нейродегенеративными заболеваниями, на 20%, и на 50% снизился риск респираторных заболеваний, которые влияют на дыхание и функцию легких.



Буй подчеркивает гибкость PHDI, но также отмечает потенциальные корректировки, основанные на культурных или религиозных контекстах разных стран. Она также указывает, что некоторым людям из-за особых состояний здоровья или ограниченного доступа к определенным продуктам может быть сложно полностью принять эту благоприятную для планеты диету.



Обнародование PHDI дает надежду политикам и организациям общественного здравоохранения. Этот двойной инструмент может направлять стратегии по улучшению общественного здравоохранения, а также смягчать вредные последствия изменения климата.



Понимая и принимая такие модели питания, люди потенциально могут обеспечить более здоровое будущее для себя и планеты.



