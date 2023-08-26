



Императорские пингвины могут исчезнуть до 2100 года

В этом году Земля столкнулась с последствиями климатического климата: рекордные волны тепла обрушились на сушу и океан, лесные пожары становятся все более интенсивными, а ледовый континент потерял беспрецедентное количество льда, пишет Forbes.



В новом исследовании ученые из университета Торонто в Скарборо пришли к выводу, что климатические изменения и потеря морского льда Антарктиды могут привести к вымиранию целого вида. Предполагается, что уже к концу столетия 90% императорских пингвинов исчезнут с лица планеты.



В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые снимки пяти колоний императорских пингвинов. По мнению исследователей Британской антарктической службы, в этих колониях произошел "беспрецедентный провал размножения", а причиной послужила потеря морского льда.



Дело в том, что императорские пингвины ежегодно возвращаются в одно и то же место для размножения. Ранее животные реагировали на исчезновение морского льда, перемещаясь в более стабильные районы, однако эта стратегия едва ли сработает, если весь окружающий лед в регионе будет утерян.



Предварительные оценки исследователей показывают, что от 30% из 62 известных колоний императорских пингвинов в Антарктиде пострадали от частичной или полной потери морского льда в период с 2018 по 2022 годы. По словам ведущего автора исследования, Питера Фретвелла, им с коллегами ранее еще не доводилось наблюдать, чтобы "императорские пингвины не размножались в таком масштабе".



Авторы исследования отмечают, что под угрозой оказались не только императорские пингвины. Дело в том, что другие арктические и антарктические виды, зависящие от морского льда, сталкиваются с аналогичной угрозой.