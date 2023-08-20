



Древние котлы открывают секреты о том, что ели люди 5000 лет назад

Новые исследования отложений, обнаруженных на стенках семи металлических котлов, датируемых 3700 годом до н. э., выявили следы животных молочных и мышечных белков. Результаты исследования подтвердили, что котел использовался первыми степными поселенцами для приготовления мяса быка или оленя, в также молочных блюд.



Это исследование было сосредоточено именно на металлической посуде, которая намного дольше сохраняет белки благодаря своим антимикробным свойствам.



Исследуемая металлическая посуда - самая старая кухонная утварь, когда-либо изученная подобным способом. Радиоуглеродный анализ оценивает возраст котлов в 3520-3350 лет, что более чем на 3000 лет старше изученных ранее артефактов.



Интересно, что на котлах также были обнаружены следы ремонта, что привело исследователей к выводу, что эта утварь считалась ценной и свидетельствовала о богатстве и статусе владельца.



"Майкопские бронзовые котлы четвертого тысячелетия до нашей эры — редкий и дорогой предмет, наследственный символ, принадлежащий социальной элите", — пояснил Виктор Трифонов из Института истории материальной культуры.