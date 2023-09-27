



Древнее бронзовое зеркало найдено в могиле греческой гетеры

В Иерусалиме в ходе раскопок обнаружили пещеру с останками молодой женщины, предположительно, являющейся куртизанкой эллинистический период.



По данным Управления древностей Израиля, также было найдено хорошо сохранившееся редкое бронзовое зеркало того же периода.



Гробница гетеры датируется примерно IV или III веком до нашей эры. Небольшое ручное "зеркало-коробочка" отлично сохранилось до наших дней.



"Качество изготовления зеркала настолько высокое, что оно сохранилось в отличном состоянии и выглядело так, будто было сделано еще вчера. Бронзовые зеркала, подобные тому, что было найдено, считались дорогим предметом роскоши, и они могли попасть во владение гречанок двумя путями; как часть приданого перед свадьбой или как подарок мужчины своим гетерам", - сказали исследователи.



Останки древней женщины были обугленными. Археологи предполагают, что это является ранним свидетельством кремации.