



Чехия построит новые ядерные объекты и удвоит штат атомщиков

Чешская компания ČEZ удвоит штат атомщиков



Строительство новых ядерных объектов в Чехии будет способствовать увеличению почти вдвое числа сотрудников компании. В течение следующих десяти лет планируется нанять на работу более 2,5 тыс. атомщиков.



В прошлом году ČEZ уже трудоустроила 1212 работников. Часть поддерживают текущее производство электроэнергии на АЭС Темелин и АЭС Дукованы, остальные присоединились к командам, разрабатывающим планы крупного реактора в Дукованах и малых модульных реакторов в Темелине. При этом около 40% новых работников – выпускники чешских университетов, преимущественно младше 30 лет.