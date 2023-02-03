



ChatGPT стал самым популярным сервисом в мире, потеснив TikTok

Согласно данным UBS, ChatGPT достиг отметки 100 миллионов активных пользователей в месяц. Instagram удалось завоевать такую аудиторию лишь два с половиной года. TikTok потребовалось целых 9 месяцев, а нейросеть от OpenAI сделала это за два месяца с момента запуска 30 ноября 2022 года.

По информации аналитиков, в первый месяц после запуска ChatGPT собрал 57 миллионов активных пользователей. В январе сервис ежедневно посещало уже около 13 миллионов человек.



ChatGPT пока остается бесплатным для использования, но разработчики также запустили платную версию стоимостью 20 долларов в месяц. Она отвечает значительно быстрее и предоставляет приоритетный доступ к новым функциям.



Отмечается, что успех ChatGPT заставил паниковать некоторые компании. К примеру, Google ускорила работу над собственной версией искусственного интеллекта. Компания объявила "красный код" после того, как Microsoft заявила о внедрении ChatGPT в свою поисковую систему Bing. Google работает над несколькими потенциальными конкурентами, в частности чат-ботом для поиска, и собирается продемонстрировать 20 продуктов в этом году.



Кроме того, свои разработки представят и китайские программисты. Поэтому у ChatGPT скоро появится большое количество конкурентов, которым нужно будет противостоять, постоянно улучшая свои характеристики.

