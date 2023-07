Американская компания Boeing успешно протестировала свою новую разработку - беспилотную подводную лодку Orca XLUUV. Этот современный подводный корабль предназначен для Военно-морских сил США, но может быть использован и в гражданских целях, включая исследования морских глубин.



Впервые испытания дрона прошли в открытых водах, и компания в своем Twitter представила видео, демонстрирующее работу этого современного субмаринного корабля.

Одной из ключевых характеристик Orca XLUUV является его дизель-электрическая силовая установка, которая обеспечивает подводнику максимальную скорость до 15 км/ч и практическую скорость около 7 км/ч. Благодаря своей выдающейся дальности, Orca XLUUV способна преодолевать расстояние до 10 500 км, что позволяет выполнять миссии продолжительностью в несколько месяцев без необходимости постоянного возвращения на базу.

Интригующие размеры Orca XLUUV придают ему значительную грузоподъемность и гибкость. Длина лодки составляет 26 метров, а окончательная версия весит примерно 50 тонн. Он может нести до 8 тонн полезной нагрузки в своем модульном грузовом отсеке длиной около 10 метров, что позволяет применять его в различных сферах, от военных операций до научных исследований.

Уникальная особенность Orca XLUUV заключается в его автономности и возможности работы без участия человека на протяжении длительных периодов времени. Это делает его привлекательным инструментом для множества задач и миссий. Вооруженные торпедами MK48 и MK46, беспилотные субмарины такого типа могут использоваться для разведки, радиоэлектронной борьбы, разминирования и нейтрализации вражеских кораблей.

Испытания Orca XLUUV в открытых водах являются значимым событием в мире морской технологии. Компания Boeing продолжит работу над усовершенствованием и развитием этого уникального беспилотного подводного корабля, чтобы обеспечить его эффективное применение как в военных, так и в гражданских областях.



Check out our first released video of Orca XLUUV in-sea testing — with a dolphin pod cameo. 🐬



The @USNavy Orca XLUUV’s full, advanced #autonomy allows the vehicle to operate for months at a time in open, congested and contested waters with little-to-no human intervention. pic.twitter.com/NfELRMteBe