Новости » Наука и Технологии
Авто впервые в истории разогнали до скорости 775 км/ч
18.08.2023 00:34 Евгения Маркова

Авто впервые в истории разогнали до скорости 775 км/ч

В США прошли испытания уникального болида Speed ​​Demon. По земле машину разогнали до безумных скоростей.

Испытания проходили на высохшем соленом озере Бонневилль в рамках мероприятия SCTA Bonneville Speed ​​Week 2023. В этот раз конструкторы смогли разогнать авто по земле до Speed ​​Demon до 537 км/ч, однако ранее авто удалось достичь отметки 775 км/ч, что является лучшим показателем в истории для поршневых машин.

За 17 лет своего существования болид установил 13 рекордов SCTA Bonneville и 6 мировых рекордов FIA. В будущем разработчики планируют побить собственный рекорд и разогнать машину до 805 км/ч.

Под капотом у Speed ​​Demon 9,1-литровый турбомотор V8 мощностью 3100 л.с.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы