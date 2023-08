Авто впервые в истории разогнали до скорости 775 км/ч

В США прошли испытания уникального болида Speed ​​Demon. По земле машину разогнали до безумных скоростей.



Испытания проходили на высохшем соленом озере Бонневилль в рамках мероприятия SCTA Bonneville Speed ​​Week 2023. В этот раз конструкторы смогли разогнать авто по земле до Speed ​​Demon до 537 км/ч, однако ранее авто удалось достичь отметки 775 км/ч, что является лучшим показателем в истории для поршневых машин.



За 17 лет своего существования болид установил 13 рекордов SCTA Bonneville и 6 мировых рекордов FIA. В будущем разработчики планируют побить собственный рекорд и разогнать машину до 805 км/ч.



Под капотом у Speed ​​Demon 9,1-литровый турбомотор V8 мощностью 3100 л.с.

World's Fastest Piston-Engine, Wheel-Driven Vehicle Tops 333 MPH At Bonneville

Team Speed Demon has won its 11th Hot Rod Trophy at this year's SCTA Bonneville Speed Week in Utah, USA. #Car pic.twitter.com/eLhNQwqXtb