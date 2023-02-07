



Археологи нашли в Ираке 5000-летнюю таверну с нетронутым подвалом

Группа археологов из Музея Пенсильвании в Ираке обнаружила 5000-летнюю таверну с обеденной зоной под открытым небом и кухней.



Таверна расположена в южном древнем иракском городе Лагаш, ныне известном как Аль-Хиба. Археологи обнаружили мебель, подвал, печь и остатки еды.



Лагаш - один из древнейших и крупнейших месопотамских городов 3-го тысячелетия до нашей эры. Из-за окружающих болот и плодородных земель он был крупным производственным центром сельского хозяйства и рыболовства.



С момента начала раскопок в 2019 году археологи обнаружили в этом месте два дома, дороги, переулки, гончарные изделия и печи для обжига керамики, которые оставались нетронутыми на протяжении тысячелетий.



Доктор Питтман сказал, что жители Лагаша не были ни элитой, ни рабами, а скорее независимыми людьми, живущими в городских кварталах, что отличается от того, что археологи думали ранее, проводя раскопки в похожих местах.

