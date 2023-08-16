



Археологи нашли гигантскую статую неизвестного фараона

Группа археологов обнаружила статую малоизвестного фараона на территории современного Каира, передает Express.



Специалисты проводили роскопки в северо-восточном районе современного Каира. Когда-то в этом городе жил Рамзес – фараон Древнего Египта. Раскопки проводились последние пять лет и под конец работ ученые наткнулись на интересную находку: "Вдруг рабочие сказали нам, что там большой камень", – рассказал доктор Дитрих Рауэ.



Место начали расчищать и в конце концов археологи наткнулись на гигантскую статую. Сначала исследователи раскопали большое туловище, изготовленное из кварцита. Этот материал считается одним из самых ценных в Древнем Египте. После этого была раскопана гигантская голова фараона.



"Археологи поняли, что только что сделали находку всей жизни – гигантскую статую фараона", – говорится в документальном фильме "Тайны: фараон в пригороде".



Археологи были уверены, что статуя принадлежала Рамзесу І. На это намекали размер находки, кварцитовый камень и резьба. Однако иероглифы, вырезанные на поверхности скалы, свидетельствовали о другом владельце.



Исследователь доктор Рауэ обратил внимание на четыре иероглифа, которые не были повреждены и сохранили свое идеальное качество. После их анализа было установлено, что статуя принадлежит фараону Псамтику I.



Информации об этом фараоне относительно немного. Понятно, что он правил Египтом 54 года, с 664 года до нашей эпохи. В тот период Древний Египет лишился статуса сверхдержавы.



"Это были уже не дни славы. Египет уже не был так богат, как раньше, он не контролировал ту же территорию, у него не было той же империи. До сих пор мы думали, что фараон тогда не имел средств на создание статуи такого масштаба. Но эта статуя меняет наше представление о том периоде", – объяснил египтолог Крис Наунтон.