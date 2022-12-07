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Apple Car выйдет в 2026 году и будет стоить около 100 000 долларов
07.12.2022 13:39 Наталья Богинская

Apple Car выйдет в 2026 году и будет стоить около 100 000 долларов

Apple планирует к 2026 году под своим брендом выпустить автомобиль ориентированный на потребителя. Ориентировочная стоимость будет менее 100 000 долларов, чтобы сделать автомобиль привлекательным для более широкого круга клиентов, сообщает Bloomberg .

Первоначально Apple планировала разработать автомобиль в стиле лимузина без руля и педалей, в котором пассажиры могли бы располагаться лицом друг к другу. Но транспортное средство будет иметь более традиционную конструкцию с сиденьем водителя, рулем и педалями, а режим автономного вождения будет доступен только на автомагистралях.

Основным конкурентом Apple, скорее всего, будет Tesla. Цены на автомобили Tesla начинаются примерно с 47 000 долларов, но могут доходить до 100 000 долларов. Ожидается, что базовый Apple Car будет стоить около 100 000 долларов, тогда он сможет конкурировать с более дорогой моделью Tesla Model S.

Apple планирует завершить разработку дизайна автомобиля к 2023 году. Тестирование начнется в 2025 году перед запланированным в 2026 году запуском.

Компания продолжает искать партнера для производства своего автомобиля, пока ведутся серьезные переговоры с Volkswagen, но определенных результатов еще нет.

Ранее Apple представил долгожданные новинки.

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