



Apple представил долгожданные новинки

Apple представил в среду, 7 сентября, долгожданные новинки.

Среди экспонатов оказались часы Watch Series 8.

Они будут включать в себя Always-on дисплей, датчик температуры. А для женщин появится возможность отслеживания цикла и состояния здоровья.

При этом дизайн, интерфейс и основные функции остались от Series 7.

Также был представлен IPhone 14 Plus, у которого дисплей 6,7 дюймов. Он сможет держать зарядку 24 часа.

Еще одна новинка презентации Apple - часы Apple Watch Ultra

Они сделаны из титана, могут работать до 60 часов без подзарядки, обладают улучшенной функцией геопозиционирования.

Apple Watch Ultra - это встроенная сирена, которую слышно на расстоянии почти 200 метров.