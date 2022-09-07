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Apple представил долгожданные новинки
07.09.2022 21:05 Алина Груднева

Apple представил долгожданные новинки

Apple представил в среду, 7 сентября, долгожданные новинки.

 
Среди экспонатов оказались часы Watch Series 8.
 
Они будут включать в себя Always-on дисплей, датчик температуры. А для женщин появится возможность отслеживания цикла и состояния здоровья. 
 
При этом дизайн, интерфейс и основные функции остались от Series 7.
 
Также был представлен IPhone 14 Plus, у которого дисплей 6,7 дюймов. Он сможет держать зарядку 24 часа.
 
Еще одна новинка презентации Apple - часы Apple Watch Ultra
 
Они сделаны из титана, могут работать до 60 часов без подзарядки, обладают улучшенной функцией геопозиционирования. 
 
 Apple Watch Ultra - это встроенная сирена, которую слышно на расстоянии почти 200 метров.

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