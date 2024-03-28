



Amazon инвестирует еще $2,75 млрд в ИИ-стартап

Amazon инвестирует дополнительные $2,75 млрд в ИИ-стартап Anthropic.



По данным Bloomberg, компания уже завершает сделку по расширению партнерства, заключенную в прошлом году.



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Общая сумма инвестиций достигнет $4 млрд. Anthropic согласен использовать дата-центры Amazon Web Services для обеспечения энергией некоторых операций. Также будут использоваться компьютерные чипы компании, изготовленные на заказ.



Стартап занимается разработкой альтернативных GPT-моделей генеративного ИИ. В мае прошлого года Google инвестировал в него $450 млн. Полгода спустя компания согласилась инвестировать до $2 млрд.

