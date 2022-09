20 квадриллионов - ученые подсчитали количество муравьев, обитающих на Земле

Определение глобальной популяции муравьев важно для оценки изменений в их среде обитания, в том числе вызванных изменением климата.



Муравьи играют важную роль, распространяя семена и выступая либо в роли хищников, либо в качестве добычи.



Ученые ранее неоднократно предпринимали попытки оценить глобальную популяцию муравьев. Последнее исследование проанализировало данные 465 полевых испытаний, проведенных по всему миру. Его результаты, опубликованные в понедельник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), говорят о том, что количество муравьев на планете превышает 20 квадриллионов, что составляет 20 миллионов миллиардов.



Хотя обследования проводились на всех континентах, в некоторых крупных регионах данных было мало или не было совсем, включая Центральную Африку и Азию.



Существует более 15 700 названных видов и подвидов муравьев, обитающих по всей планете, и, вероятно, столько же еще предстоит описать. Но почти две трети из них встречаются только в двух типах экосистем: тропических лесах и саваннах.



Основываясь на предполагаемом количестве муравьев, их общая глобальная биомасса оценивается в 12 мегатонн сухого углерода — больше, чем у диких птиц и млекопитающих вместе взятых, и на 20 процентов больше от биомассы человека.



В будущем исследователи планируют изучить факторы окружающей среды, влияющие на плотность популяции крошечных существ.