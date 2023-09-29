



Али Мухаммед продлил контракт с "Маккаби Хайфа" до 2027 года

Нигерийский полузащитник Али Мохамед подписал сегодня, 29 сентября, продление контракта с ФК "Маккаби Хайфа" еще на четыре года.



После подписания контракта 27-летний Мохамед заявил официальному сайту команды: "Я рад продолжить работу в клубе, который с первого момента стал моим домом. Я сделаю все, чтобы болельщики и мои товарищи по команде были счастливы. Счастливых праздников и добро пожаловать "Маккаби".



Профессиональный менеджер клуба Гал Альберман подтвердил продление контракта и назвал Али "одной из опор и одним из ключевых игроков состава команды".



"Желаем ему мгновений счастья, радости и личных и командных званий зеленого цвета. И удачи мне", - написал Альберман



"Мы рады объявить о продлении контракта Али Мохамеда. Али стал ведущим игроком, связанным с нашим клубом. Подписание Али нового контракта является продолжением политики клуба по продлению контрактов с ведущими игроками, имеющими видение будущего клуба", - заявил генеральный директор клуба Ицик Овадия.



Топ факты об игроке Али Мохамед

За свою игровую карьеру сыграл в 268 матчах, забил 9 гол, отдал 21 голевые передачи.

Занимает 1 место в рейтинге самых дорогих игроков в Маккаби Хайфа

Занимает 1 место в рейтинге самых дорогих игроков в стране Нигер

Занимает 4 место в рейтинге самых дорогих игроков в Лигат ха'Aл

Занимает 253 место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы "1995 г."

Занимает 267 место в рейтинге самых дорогих игроков на позиции Опорный полузащитник

Текущая стоимость игрока 2,50 млн €, максимальная стоимость 2,50 млн € зафиксированная 20 дек. 2022 г.

Общий трансфертный доход 2,47 млн €

Самое крупное поражение

Самая крупная победа

Клубная карьера и участие в матчах за сборную

Участие в турнирах

Трансферная история

25 авг. 2018 г. играя за команду Маккаби Нетания потерпел поражение против команды Хапоэль Хайфа, проиграв со счетом 5:0.07 февр. 2022 г. играя за команду Маккаби Хайфа против команды Ашдод, не смог забить гол, но зато хорошо показал себя в командной игре благодаря чему одержали разгромную победу со счетом 6:0.За свою карьеру Али Мохамед играл в составе таких клубов как Маккаби Нетания, Маккаби Хайфа, Бейтар Иерусалим, Beitar Tel Aviv Bat Yam; играл за сборную страны Нигер (взрослая).Принимал участие в таких турнирах: Лигат ха'Aл (6 р.), Ligat ha'Al - Championship round (4 р.), Ligat ha'Al - Relegation round (1 р.), Лига Леумит (2 р.), Кубок Израиля (7 р.), Суперкубок Израиля (2 р.), Лига чемпионов УЕФА (1 р.), ЛЧ Квалификация (2 р.), Лига конференций (1 р.), ЛК Квалификация (1 р.), ЛЕ Квалификация (1 р.)За свою карьеру футболист сменил четыре команды.Первый переход состоялся 01 июля 2015 г. при котором он уходит из команды АС ФАН в Beitar TA Ramla.01 июля 2016 г. переходит из команды Beitar TA Ramla в Маккаби Нетания.01 июля 2019 г. переходит из команды Маккаби Нетания в Бейтар Иерусалим.01 июля 2021 г. переходит из команды Бейтар Иерусалим в Маккаби Хайфа.