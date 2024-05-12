



Украинец Василий Ломаченко вернул себе пояс чемпиона мира по боксу

На арене RAC в Перте (Австралия) встретились Василий Ломаченко и Джордж Камбозос-младший. В поединке украинский чемпион мира в трех дивизионах встретился с бывшим объединенным чемпионом, представляющим страну-хозяйку. Пара сражалась за вакантный титул IBF в легком весе.



Запланированный на 12 раундов поединок за звание чемпиона мира завершился до финального гонга. Рефери Кацухико Накамура остановил бой на 2 минуте и 49 секунде 11-го раунда.



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Победив техническим нокаутом, Василий Ломаченко улучшил свой рейтинг до 18-3, 11 нокаутов.

