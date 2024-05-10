



Мбаппе официально ответил, когда покинет ПСЖ

Звездный нападающий Килиан Мбаппе официально объявил о решении покинуть ПСЖ.



По словам футболиста, он расстанется с парижанами по окончании сезона.



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Ранее издание Marca сообщало, что Мбаппе и "Реал" уже подготовили материалы по презентации перехода.



Контракт Килиана с парижанами заканчивается в следующем году. Условия возможного перехода Мбаппе в мадридский "Реал" пока не раскрываются.