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Мбаппе официально ответил, когда покинет ПСЖ
10.05.2024 21:37 Алина Груднева

Мбаппе официально ответил, когда покинет ПСЖ

Звездный нападающий Килиан Мбаппе официально объявил о решении покинуть ПСЖ.

По словам футболиста, он расстанется с парижанами по окончании сезона.

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Ранее издание Marca  сообщало, что Мбаппе и "Реал" уже подготовили материалы по презентации перехода.

Контракт Килиана с парижанами заканчивается в следующем году. Условия возможного перехода Мбаппе в мадридский "Реал" пока не раскрываются.

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