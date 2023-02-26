



Законопроект о смертной казни для террористов одобрен кабинетом министров



Amnesty International Israel осудила одобрение закона министерским комитетом, заявив, что смертный приговор является “жестоким, бесчеловечным и унизительным”.



Министерский комитет по законодательству одобрил в воскресенье законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, несмотря на мнение юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара о том, что существует “юридическое препятствие” для голосования по закону до заседания Кабинета национальной безопасности, чтобы понять, действительно ли наказание создает сдерживание.



Согласно законопроекту, предложенному депутатом Кнессета “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех, лицу, которое “умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из мотивов расизма или ненависти, и с целью нанесения вреда государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине”, грозит смертный приговор.



Кроме того, если такое преступление совершено в Иудее и Самарии, это наказание будет рассматриваться в военных судах, даже если решение не будет единогласным. В этом случае наказание не может быть смягчено после окончательного решения регионального суда.

Amnesty International Israel осудила одобрение закона министерским комитетом, заявив, что смертный приговор является “жестоким, бесчеловечным и унизительным”.