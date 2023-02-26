



Юридический советник правительства против смертной казни для террористов

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступает против законопроекта, предусматривающего смертную казнь для террористов.



Об этом сообщает "Кан".



Законопроект, как ожидается, будет рассматриваться сегодня на пленуме Кнессета. Уточняется, что Бахарав-Миара считает инициативу "неконституционной".



"Наша профессиональная позиция заключается в том, что смертная казнь не должна устанавливаться за убийство. Смертная казнь не является сдерживающим фактором, и есть опасения по поводу наказания, которое по своей природе необратимо", - считает она.



По ее словам, соответствующий законопроект "вызывает значительные трудности" в сфере соблюдения прав человека в международном праве.



"Поскольку правительство рассматривает вопрос о поддержке этого законопроекта, наша позиция заключается в том, чтобы сначала вынести вопрос на обсуждение кабинета министров, в ходе которого также будут представлены текущие позиции силовых структур, чтобы в полной мере оценить возможные последствия", - отметила она.