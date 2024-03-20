



Захарова: спутники SpaceX будут "законными целями" РФ

Спутники SpaceX будут "законными целями" для российских военных, если будут использоваться американской разведкой.



С такой угрозой выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.



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"Мы знаем о попытках Вашингтона привлечь частный сектор для обслуживания своих военно-космических амбиций. Спутники становятся законной мишенью для ответных мер, в том числе военных", - пригрозила она.

