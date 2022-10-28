



Высокопоставленный генерал ВВС США впервые посетил Израиль

Генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич впервые посетил Израиль, встретившись с высокопоставленными израильскими официальными лицами.



В ходе своего визита Гринкевич также посетил подразделение ВВС Израиля, которое эксплуатирует батареи противоракетной обороны Arrow. Об этом сообщает Jerusalem Post.



В ЦАХАЛе заявили, что визит американского генерала, который длился два дня, "был частью обширного сотрудничества между ВВС Израиля и ВВС США".



Гринкевича приветствовал почетный караул на авиабазе Неватим, и он посетил 140-ю эскадрилью ВВС "Золотой орел", которая летает на истребителях-невидимках F-35 и Adir.



Также генерал посетил авиабазу Пальмахим, встретился с представителями 166-й эскадрильи "Жар-птицы", которая эксплуатирует беспилотные летательные аппараты Elbit Hermes 900. Кроме этого, Алексус Гринкевич посетил штаб ВВС в Кирье.



