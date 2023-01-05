В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета
В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета в его новом составе.
Как сообщает Walla, заседание посвящено, в частности, оценке ситуации в сфере безопасности.
Ранее был утвержден новый состав военно-политического кабинета. В него вошли:
- премьер-министр Биньямин Нетаниягу;
- министр обороны Йоав Галант;
- министр юстиции Ярив Левин;
- министр иностранных дел Эли Коэн;
- министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери;
- министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир;
- министр финансов Бецалель Смотрич;
- министр по стратегическим вопросам Рон Дермер;
- министр транспорта Мири Регев;
- министр энергетики Исраэль Кац;
- министр сельского хозяйства Ави Дихтер.