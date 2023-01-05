



В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета

В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета в его новом составе.



Как сообщает Walla, заседание посвящено, в частности, оценке ситуации в сфере безопасности.



Ранее был утвержден новый состав военно-политического кабинета. В него вошли:



- премьер-министр Биньямин Нетаниягу;

- министр обороны Йоав Галант;

- министр юстиции Ярив Левин;

- министр иностранных дел Эли Коэн;

- министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери;

- министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир;

- министр финансов Бецалель Смотрич;

- министр по стратегическим вопросам Рон Дермер;

- министр транспорта Мири Регев;

- министр энергетики Исраэль Кац;

- министр сельского хозяйства Ави Дихтер.