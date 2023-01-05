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В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета
05.01.2023 12:03 Ольга Белозерова

В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета

В Тель-Авиве проходит первое заседание военно-политического кабинета в его новом составе.

Как сообщает Walla, заседание посвящено, в частности, оценке ситуации в сфере безопасности.

Ранее был утвержден новый состав военно-политического кабинета. В него вошли:

- премьер-министр Биньямин Нетаниягу;
- министр обороны Йоав Галант; 
- министр юстиции Ярив Левин;
- министр иностранных дел Эли Коэн; 
- министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери; 
- министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир; 
- министр финансов Бецалель Смотрич;
- министр по стратегическим вопросам Рон Дермер;
- министр транспорта Мири Регев;
- министр энергетики Исраэль Кац;
- министр сельского хозяйства Ави Дихтер.

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