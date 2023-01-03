



Утвержден состав нового военно-политического кабинета

Днем, 3 января, правительство утвердило состав министров, которые войдут в военно-политический кабинет.



В частности, в него войдут:

премьер-министр Биньямин Нетаниягу;

министр обороны Йоав Галант;

министр юстиции Ярив Левин;

министр иностранных дел Эли Коэн;

министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери;

министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир;

министр финансов Бецалель Смотрич;

министр по стратегическим вопросам Рон Дермер;

министр транспорта Мири Регев;

министр энергетики Исраэль Кац;

министр сельского хозяйства Ави Дихтер.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет председателем военно-политического кабинета.