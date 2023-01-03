Утвержден состав нового военно-политического кабинета
Днем, 3 января, правительство утвердило состав министров, которые войдут в военно-политический кабинет.
В частности, в него войдут:
- премьер-министр Биньямин Нетаниягу;
- министр обороны Йоав Галант;
- министр юстиции Ярив Левин;
- министр иностранных дел Эли Коэн;
- министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери;
- министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир;
- министр финансов Бецалель Смотрич;
- министр по стратегическим вопросам Рон Дермер;
- министр транспорта Мири Регев;
- министр энергетики Исраэль Кац;
- министр сельского хозяйства Ави Дихтер.