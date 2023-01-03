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Утвержден состав нового военно-политического кабинета
03.01.2023 12:02 Алина Груднева

Утвержден состав нового военно-политического кабинета

Днем, 3 января, правительство утвердило состав министров, которые войдут в военно-политический кабинет.

В частности, в него войдут:

  • премьер-министр Биньямин Нетаниягу;
  • министр обороны Йоав Галант; 
  • министр юстиции Ярив Левин;
  • министр иностранных дел Эли Коэн; 
  • министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери; 
  • министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир; 
  • министр финансов Бецалель Смотрич;
  • министр по стратегическим вопросам Рон Дермер;
  • министр транспорта Мири Регев;
  • министр энергетики Исраэль Кац;
  • министр сельского хозяйства Ави Дихтер.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет председателем военно-политического кабинета.

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