



В Киево-Печерской лавре закрыли доступ к пещерам и мощам

В Киево-Печерской лавре ограничили доступ к пещерам и мощам. Там начала работу комиссия Министерства культуры, которая определит уровень сохранности музейных экспонатов.. Об этом пишет пресс-служба ведомства.



20 марта руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" направило письмо православному монастырю под эгидой Московского патриархата о том, что доступ к пещерам и мощам будет приостановлен. Это произошло после того, как представители Московского патриархата отказались покидать святыню.



"Мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями. Молитва будет невозможна и в нескольких храмах вблизи пещер – прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатеевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм)", – говорится в сообщении.