



Представители Московского патриархата отказались покидать Киево-Печерскую лавру

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не будут выселяться из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил митрополит Павел (Лебедь) – наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, который занимает часть Лавры.



“Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожают, что с нами расправятся, — это не 1917 год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура”,-- сказал Павел в видеообращении, которое опубликовано на Youtube-канале Лавры.



Митрополит отметил, что представители УПЦ не возражают против работы комиссии для поиска вероятных нарушений использования имущества Лавры.



“Мы не против всех законных действий, но противозаконных не может быть. Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства”, – заявил Павел.

Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) заявил украинскому изданию “Страна”, что для выселения монахов из лавры нет юридических оснований.



“Более того, непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас”, – добавил он.



На прошлой неделе руководство государственного заповедника “Киево-Печерская лавра” обязало представителей Украинской православной церкви Московского патриархата покинуть территорию и здания лавры до 29 марта. Причиной было названо то, что находящийся на территории лавры мужской монастырь УПЦ МП нарушал условия использования государственного имущества.



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