



В Израиле одобрили соглашение с Ливаном

На специальном заседании правительства одобрено соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.

Ожидается, что в ближайшие часы премьер-министр Яир Лапид проведет церемонию подписания соглашения с участием израильской переговорной группы.

Ранее он сказал, что это соглашение имеет много плюсов для государства. После голосования Лапид подписал соглашение о морской границе вместе с переговорной группой Израиля.

Делегация Израиля во главе с генеральным директором министерства энергетики Лиором Шилатом отбыла на церемонию подписания в Накуре.