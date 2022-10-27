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В Израиле одобрили соглашение с Ливаном
27.10.2022 11:40 Алина Груднева

В Израиле одобрили соглашение с Ливаном

На специальном заседании правительства одобрено соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. 

 
Ожидается, что в ближайшие часы премьер-министр Яир Лапид проведет церемонию подписания соглашения с участием израильской переговорной группы.
 
Ранее он сказал, что это соглашение имеет много плюсов для государства. После голосования Лапид подписал соглашение о морской границе вместе с переговорной группой Израиля.
 
Делегация Израиля во главе с генеральным директором министерства энергетики Лиором Шилатом отбыла на церемонию подписания в Накуре.

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