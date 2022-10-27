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Лапид: соглашение с Ливаном укрепит нашу безопасность
27.10.2022 11:23 Алина Груднева

Лапид: соглашение с Ливаном укрепит нашу безопасность

Премьер-министр Яир Лапид в начале специального заседания по утверждению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном заявил о выгоде этой сделки для Израиля.

 
"Соглашение укрепляет безопасность Израиля и нашу свободу действий против Хизбаллы, а также угроз с севера", - сказал он.
 
По словам Лапида, это политическое достижение, поскольку не каждый день вражеская страна признает Государство Израиль в письменном соглашении перед всем международным сообществом. 

Напомним, президент Ливана Мишель Аун уже подписал соглашение. Документ будет передан сегодня американской стороне.

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