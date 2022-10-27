



Лапид: соглашение с Ливаном укрепит нашу безопасность

Премьер-министр Яир Лапид в начале специального заседания по утверждению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном заявил о выгоде этой сделки для Израиля.

"Соглашение укрепляет безопасность Израиля и нашу свободу действий против Хизбаллы, а также угроз с севера", - сказал он.