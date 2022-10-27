Лапид: соглашение с Ливаном укрепит нашу безопасность
Премьер-министр Яир Лапид в начале специального заседания по утверждению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном заявил о выгоде этой сделки для Израиля.
"Соглашение укрепляет безопасность Израиля и нашу свободу действий против Хизбаллы, а также угроз с севера", - сказал он.
По словам Лапида, это политическое достижение, поскольку не каждый день вражеская страна признает Государство Израиль в письменном соглашении перед всем международным сообществом.
Напомним, президент Ливана Мишель Аун уже подписал соглашение. Документ будет передан сегодня американской стороне.
Напомним, президент Ливана Мишель Аун уже подписал соглашение. Документ будет передан сегодня американской стороне.