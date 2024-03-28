



В Италии потребовали увеличить численность военных

Вооруженные силы Италии предупредили, что находятся "на грани выживания", в связи с чем необходимо значительно увеличить численность военных.



По данным газеты Sale-24 ore, глава Генштаба Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне предложил создать дополнительный корпус резервистов.



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"У нас абсолютно малая численность: 150 тысяч – это невыполнимо, 160 тысяч, а именно такую численность нам утвердили, все равно мала, а со 170 тысачами мы на грани выживания. В армии у нас изнурительные изменения", - предупредил адмирал.



По его словам, времена и нависшие угрозы изменились, а задачи итальянских военных становятся все более масштабными.



"Мы хотим иметь европейскую оборону, и это потребует от нас много усилий. Я подал заявку на больше мужчин. Я буду продолжать просить больше людей, пока меня не выгонят", - добавил он.