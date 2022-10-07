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В Белом Доме объяснили слова Байдена об "Армагеддоне"
07.10.2022 22:43 Александр Юзовский

В Белом Доме объяснили слова Байдена об "Армагеддоне"

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова президента США Джо Байдена о перспективе "Армагеддона" в свете заявлений президента РФ Владимира Путина не основываются на новых разведданных о возможности применения Россией ядерного оружия.

"Комментарии президента (США) подчеркивают то, что мы уже не раз говорили, а именно – насколько серьезно мы воспринимаем угрозы о ядерном оружии. Так же мы поступали, когда Россия делала такие угрозы в течение конфликта", – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что США пока "не видят никаких причин изменять развертывание стратегических ядерных сил".

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