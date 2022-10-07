



Байден: ядерные угрозы Путина чреваты обернуться "армагеддоном"

Угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие является самой большой своего рода со времен Карибского кризиса на Кубе.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

По его словам, Путин "не шутит", когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, а также биологического или химического оружия, поскольку его вооруженные силы значительно уступают в войне в Украине.

"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия. Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона впервые со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", — подчеркнул Байден.