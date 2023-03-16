



Управляющий Банком Израиля в интервью CNN заявил об опасности реформ



Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон в интервью CNN негативно высказался о законодательной базе плана судебной реформы. Ярон сказал: "Сейчас изменения, [предложенные] в судебной реформе, могут частично ослабить эту независимость. Более того, сам процесс поспешен и не имеет широкого согласия в обществе".



После этого член Ликуда Боаз Бисмут атаковал Ярона в интервью радио Галей ЦАХАЛ. Бисмут сказал: "Управляющий Банка Израиля - это человек, к которому, конечно, важно прислушиваться. Но от этого никуда не деться - есть израильское правительство, и у него есть свои полномочия. Управляющий сказал то, что сказал, но, при всем уважении, правительство было избрано. Не умаляя заслуг губернатора и его профессионализма, я не помню, чтобы он победил на выборах 1 ноября".