



Ультиматум США - Нетаниягу: отказ от законопроекта, ограничивающего помощь ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как сообщается, согласился отложить принятие закона о некоммерческих организациях , который направлен на ограничение помощи, которую иностранные правительства и организации оказывают арабам Палестинской автономии, после растущего международного давления.



Согласно отчету Янира Козина из Galei Tzahal , значительная часть этого давления исходила от членов администрации Байдена, которые предъявили Нетаниягу ультиматум.



По данным издания, Белый дом ясно дал понять премьер-министру, что, если он заинтересован во встрече с президентом Байденом и помощи в продвижении нормализации отношений с Саудовской Аравией, ему необходимо немедленно отложить закон, который нанесет ущерб гражданским организациям.



У Нетаниягу, который упорно трудился, чтобы добиться встречи с президентом США, и осознает жизненность американской помощи в нормализации отношений с саудовцами, не оставалось ничего другого, кроме как капитулировать перед американскими требованиями.



Как сообщалось, согласно законопроекту, инициированному депутатом Кнессета от Ликуда Ариэлем Каллнером, некоммерческая организация, получающая пожертвование от иностранного правительства, не будет признаваться государственным учреждением или некоммерческой организацией и будет обязана платить налог в размере 65% с каждого пожертвования. Кроме того, его жертвователи не смогут получить налоговый кредит за свои пожертвования.



Помимо американцев против законопроекта выступили несколько европейских правительств.



