



Теракт в Мегиддо: командир дивизии взял на себя ответственность за произошедшее

Вчера было разрешено опубликовать информацию о том, что террорист, совершивший атаку на перекрестке Мегиддо не проник в Израиль через туннель, как сообщалось вначале, а перебрался через него с помощью лестницы.



ЦАХАЛу и ШАБАКу предстоит расследовать еще несколько аспектов этого инцидента.



Портал ynet сообщил о том, что командир 91-й дивизии, бригадный генерал Шая Клаффер, выступил на оперативном совещании на базе "Пальмахим" перед всей верхушкой ЦАХАЛа и сказал: “Я отвечаю за сектор. Я потерпел неудачу”.



Бригадный генерал Клаффер, бывший командир "Голани" и уважаемый офицер, описал последовательность событий, неудачи и успехи, чтобы извлечь уроки.