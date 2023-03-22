Новости » Политика
Теракт в Мегиддо: командир дивизии взял на себя ответственность за произошедшее
22.03.2023 09:39 Аркадий Бочаровский

Теракт в Мегиддо: командир дивизии взял на себя ответственность за произошедшее

Вчера было разрешено опубликовать информацию о том, что террорист, совершивший атаку на перекрестке Мегиддо не проник в Израиль через туннель, как сообщалось вначале, а перебрался через него с помощью лестницы.

ЦАХАЛу и ШАБАКу предстоит расследовать еще несколько аспектов этого инцидента. 

Портал ynet сообщил о том, что командир 91-й дивизии, бригадный генерал Шая Клаффер, выступил на оперативном совещании на базе "Пальмахим" перед всей верхушкой ЦАХАЛа и сказал: “Я отвечаю за сектор. Я потерпел неудачу”. 

Бригадный генерал Клаффер, бывший командир "Голани" и уважаемый офицер, описал последовательность событий, неудачи и успехи, чтобы извлечь уроки.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы