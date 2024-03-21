



Президент Нигерии запретил зарубежные поездки правительственных чиновников

Президент Нигерии Бола Тинубу введет трехмесячный запрет на поездки министров и других государственных чиновников за границу, финансируемые государством.



Глава администрации г-на Тинубу заявил, что этот шаг вызван "обеспокоенностью президента ростом расходов на поездки" государственных служащих.



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Запрет вступит в силу 1 апреля.



Президент Тинубу и его администрация подвергаются критике за частые визиты за границу.



С момента инаугурации в мае г-н Тинубу совершил более 15 зарубежных поездок.



Нигерийский президент потратил не менее 3,4 млрд найр ($2,2 млн; £1,8 млн) на внутренние и зарубежные поездки за первые шесть месяцев своего президентства - на 36 % больше, чем предусмотрено в бюджете на 2023 год, сообщила в январе нигерийская газета Punch со ссылкой на GovSpend, гражданскую технологическую платформу, которая отслеживает расходы правительства.



Глава администрации г-на Тинубу Феми Гбаджабиамила заявил, что запрет на поездки позволит сократить расходы на фоне "текущих экономических проблем Нигерии и необходимости ответственного управления финансами".



Несмотря на ограничение поездок правительственных чиновников, г-н Тинубу не сказал, сократит ли он свои собственные поездки.



