



Представитель Гистадрута о забастовке: А чего они ждали?

Глава информационного отдела Гистадрута Янив Леви в эфире радио Ynet опроверг информацию о том, что забастовка в понедельник была согласована с канцелярией премьер-министра, и назвал это "сказками". По словам Леви, "это не была политическая забастовка, и она была законной. Чего они ожидали, что мы дождемся принятия реформы, и только после этого будем бастовать в знак протеста?".



Депутат Кети Шатрит от партии "Ликуд" сказала в интервью Ynet Radio: "Я знаю, что существуют правила объявления забастовки. Думаю, они не проводят забастовку так, как она проводилась, потому что и для профсоюзов она обернулась бумерангом".