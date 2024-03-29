



Посол РФ покинул Польшу после скандала из-за ракеты

Российский посол Сергей Андреев экстренно покинул Польшу после скандала из-за залета российской ракеты на территорию страны во время массированного обстрела Украины.



Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дипломата никто не выдворял из страны. Он покинул Польшу по собственному желанию.



Ранее Андреев был вызван "на ковер" в МИД, однако посол проигнорировал вызов.