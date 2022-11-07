



"Посмотрим, что ты сделаешь, когда предложат закон о казни для террористов"

Новый член Кнессета Альмог Коэн ("Оцма Йегудит") ответил на слова члена Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд"), которая атаковала председателя "Оцма Йегудит" депутата Итамара Бен Гвира после опубликованной им сегодня в газете Исраэль Ха Йом колонки.



"Посмотрим, как ты "не будешь кланяться", когда Бен-Гвир предложит законопроект о смертной казни для террористов, иммунитете для солдат и полицейских и изменении процедуры открытия огня - Готлиб, в этом ты проверишь, кто прав, а кто нет", - написал Коэн.