



Депутат Ликуда о призыве Бен-Гвира: Хватит кланяться левым

Член Кнессета от партии "Ликуд", Тали Готлиб атаковала Итамара Бен Габира, после публикации статьи, в которой тот призывает своих “левых друзей” не бояться.



"Мои коллеги-политики из правых. Хватит кланяться и извиняться перед левыми, которые до вчерашнего дня плевали на всех нас и все отменили. Вы хотите управлять страной? Разве вы не научились? Только с гордостью и силой! Не в письмах к нации, не в интервью, льстящих левым. Это действительно позорно", - сказал Готлиб.

