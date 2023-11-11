



Парламент Латвии узаконил однополые браки

В Латвии однополые пары смогут создавать гражданские союзы, которые будут иметь юридическое признание.



Соответствующее решение 9 ноября принял парламент страны, поддержав изменения в восемь законов, которые предусматривают введение нового института партнерства, сообщает LSM.lv.



Согласно законопроекту, однополые партнеры смогут зарегистрировать свой союз у нотариуса. Но такие пары все еще будут иметь меньшие права, чем разнополые супруги.



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В частности, гражданские партнер(к)ы смогут принимать решения в вопросах здоровья и лечения, например давать согласие на операцию, наследовать имущество, получать пенсию, помощь или льготу, назначенную партнеру/ше, в случае его/ее смерти.



