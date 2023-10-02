



NYT: Россия массово распространяет свой флаг в ЦАР

В странах Центральной Африки Россия активно финансирует распространение среди молодежи российских флагов и другой атрибутики, связанной с РФ. Об этом говорится в материале газеты New York Times.



Кроме того, молодежь в Буркина-Фасо, Мали, а с недавних пор и в Нигере считают, что Москва может облегчить их экономическое положение. Особенно это касается Нигера, который после переворота в конце июля подвергся санкциям со стороны западноафриканских соседей.



Как утверждает президент нигерийской общественной организации Parade Ахмед Белло, на каждой акции протеста в столице страны Ниамее он раздает до 70 российских флагов и что его работа финансируется российским правительством через посредников, которые проводят такие же операции в Мали. По данным издания, эта организация создана под эгидой МИД России и служит прикрытием для операций, поддерживаемых Кремлем на континенте.



Как пишет NYT, многие молодые африканцы рассматривают Россию как якобы антиколониальное государство, которое поможет им избавиться от колониального прошлого и демократии, которую многие ассоциируют с эксплуататорскими отношениями с западными странами, коррупцией и бедностью.