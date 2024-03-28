



Нобелевские лауреаты призвали усилить давление на Путина и помощь Украине

Лауреаты Нобелевской премии призвали к более жестким мерам против России. Об этом говорится в их открытом письме.



"Мы призываем мировых лидеров резко увеличить помощь Украине. Украина должна победить, а не просто "не проиграть"", - говорится в письме, подписанном 39 лауреатами Нобелевской премии, среди которых правозащитница Александра Матвийчук, писательницы Светлана Алексиевич, Эльфриде Елинек (Elfrie) и Герт Мюллер.



Нобелевские лауреаты подчеркивают, что "путинский режим представляет очевидную и неизбежную угрозу для человечества".



Подписавшие открытое письмо обвинили правительства многих стран в недооценке опасности, которую представляет Путин. По мнению авторов письма, Запад сейчас проводит опасную "политику умиротворения" - подобную той, которая имела место в начале правления Адольфа Гитлера.



"Политики и граждане во всем мире должны отказаться от каких-либо иллюзий относительно Путина и его преступного режима. История учит нас, что умиротворение агрессора способствует дальнейшим преступлениям против человечества. Никакие временные выгоды не могут этого оправдать. Мы решительно настроены на то, чтобы Мюнхен 1938 не повторился!", - заявили нобелевские лауреаты.



Они акцентировали, что мир должен сконцентрироваться на нескольких задачах: усиленные помощи Украине, поддержке российской оппозиции, а также непризнание Путина как президента РФ.



"Мир должен дать четкий сигнал, что он больше не рассматривает Путина как партнера", - указали они.