



Нетаниягу об отказниках: не будет армии - не будет страны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал силы безопасности проявить жесткую позицию в отношении отказов от службы.



Соответствующее заявление он сделал во время поездки в Лондон.



"Я требую от сил безопасности твердой, четкой и последовательной позиции против отказов. В средствах массовой информации существует тенденция говорить, что это нормально, но это нельзя принять, поскольку мы не сможем противостоять угрозам", - подчеркнул Нетаниягу.



По его словам, Израиль не сможет существовать без ЦАХАЛа. "Не будет армии, не будет страны".



"Это огромная волна, которая продолжает нарастать. Поддаваться отказам — страшная опасность для Государства Израиль", - подчеркнул он.



Ранее солдаты резерва из подразделения 8200 начали подписывать петицию, в которой обязуются отказаться от продолжения добровольной службы до тех пор, пока продолжается законодательный процесс в рамках правовой реформы. Аналогичное заявление сделали в пятницу 200 пилотов.

