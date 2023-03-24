Новости » Политика
Нетаниягу об отказниках: не будет армии - не будет страны
24.03.2023 19:05 Алина Груднева

Нетаниягу об отказниках: не будет армии - не будет страны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал силы безопасности проявить жесткую позицию в отношении отказов от службы.

Соответствующее заявление он сделал во время поездки в Лондон.

"Я требую от сил безопасности твердой, четкой и последовательной позиции против отказов. В средствах массовой информации существует тенденция говорить, что это нормально, но это нельзя принять, поскольку мы не сможем противостоять угрозам", - подчеркнул Нетаниягу.

По его словам, Израиль не сможет существовать без ЦАХАЛа. "Не будет армии, не будет страны".

"Это огромная волна, которая продолжает нарастать. Поддаваться отказам — страшная опасность для Государства Израиль", - подчеркнул он.

Ранее солдаты резерва из подразделения 8200 начали подписывать петицию, в которой обязуются отказаться от продолжения добровольной службы до тех пор, пока продолжается законодательный процесс в рамках правовой реформы. Аналогичное заявление сделали в пятницу 200 пилотов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы